В понедельник, 26 ноября, Совет безопасности ООН соберется на экстренное заседание по поводу резкого обострения отношений между Россией и Украиной, вызванных кризисом в Азовском море и захватом трех украинских кораблей.

Об этом вчера, 25 ноября, постоянный представитель США в ООН Никки Хейли сообщила в своем Twitter.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 11:00 по нью-йоркскому времени, в Киеве будет 18:00.

Фото: twitter.com/nikkihaley

Напомним, что армия Украины и СБУ уже приведены в полную боеготовность.

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