Вчера, 25 ноября, резко обострилась ситуация на мексикано - американской границе. Здесь участники каравана мигрантов пошли на штурм границы США и пытались прорваться в Америку. Как минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает DW.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

МВД Мексики заявило, что депортирует порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп стянул войска для защиты южной границы США от очередного каравана мигрантов.

Канал АВС в своем Twitter показал видео штурма границы.

U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:



“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs — ABC News (@ABC) 25 листопада 2018 р.