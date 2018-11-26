Вчера, 25 ноября, резко обострилась ситуация на мексикано - американской границе. Здесь участники каравана мигрантов пошли на штурм границы США и пытались прорваться в Америку. Как минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.

Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает DW.

Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.

При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.

МВД Мексики заявило, что депортирует порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп стянул войска для защиты южной границы США от очередного каравана мигрантов.

Канал АВС в своем Twitter показал видео штурма границы.

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