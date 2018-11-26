Караван мигрантов пошел на штурм границы США, военные отогнали их газом
Вчера, 25 ноября, резко обострилась ситуация на мексикано - американской границе. Здесь участники каравана мигрантов пошли на штурм границы США и пытались прорваться в Америку. Как минимум 500 человек из каравана мигрантов, прибывшего в мексиканский город Тихуану, предприняли попытку штурма заградительных сооружений на границе Мексики и США.
Об этом сообщила американский министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, передает DW.
Беспорядкам предшествовала мирная демонстрация беженцев, позднее несколько сотен ее участников отделились от шествия и прорвались к заграждениям. В их числе были женщины и дети.
При этом мексиканская полиция не смогла сдержать напор толпы. По словам Нильсен, в сотрудников Таможенно-пограничной службы США полетели подручные предметы, в ответ был применен слезоточивый газ.
МВД Мексики заявило, что депортирует порядка 500 человек, которые "незаконно" и "с применением силы" пытались пересечь границу с США.
Ранее "Страна" сообщала, что Трамп стянул войска для защиты южной границы США от очередного каравана мигрантов.
Канал АВС в своем Twitter показал видео штурма границы.
U.S.-Mexico border near Tijuana closed as migrants attempt to breach fence:
“Some of these migrants attempted to breach legacy fence infrastructure…and sought to harm CBP personnel by throwing projectiles at them,” DHS Sec. Nielsen said in a statement. https://t.co/YP5cIFX5KZ pic.twitter.com/U0voEg1yAs— ABC News (@ABC) 25 листопада 2018 р.
Видео: twitter.com/ABC