Заместитель спикера Верховной Рады Оксана Сыроид выступила с критикой планов ввода военного положения в Украине из-за кризиса на Азовском море. Об этом она написала в своем Facebook.

"Об истинных причинах введения военного положения. Российская агрессия против Украины началась 20 февраля 2014 с началом незаконной аннексии Крыма, захвата нашей территории и имущества, в том числе военного. Но тогдашний и.о. президента, а ныне секретарь СНБО не увидел оснований для введения военного положения.

Основания для введения военного положения в Донецкой и Луганской областях (угроза нападения и независимости) возникли в апреле 2014 года. Но тот же и.о. президента их не заметил и военное положение не ввел.

Война продолжается пятый год. Более 10 000 убитых, десятки тысяч раненых, сотни военнопленных. Но это не убедило нынешнего президента ввести военное положение.

Украинские военные, которые держат оборону в Донецкой и Луганской областях, пятый год ограничивают права лиц, потому что должны проверять людей, автомобили и использовать частную собственность для нужд войны. Но президент не защитил их режимом военного положения.

Когда мы говорили о необходимости введения военного положения в Донецкой и Луганской областях, то нас обвиняли в том, что мы хотим объявить войну России. Но сегодня президент заявил, что введение военного положения не означает объявление войны.

Нам говорили, что введение военного положения противоречит минским договоренностям. Но сегодня выяснилось, что вся страна в военном положении будет выполнять требования "Минска".

Поэтому не российская агрессия, не захват наших военных и наших судов являются причиной введения военного положения.

Военное положение не вводили там, где было нужно, и тогда, когда было нужно, потому что на государство и на солдат им было наплевать. Президент и нынешний секретарь СНБО просто не видели в этом политической выгоды для себя (надо же было, например, проголосовать изменения в Конституцию с особым статусом для оккупированных территорий, а в условиях военного положения этого делать нельзя).

А сегодня увидели! Военное положение на всей территории Украины - прекрасная возможность манипулировать выборами президента и, при необходимости, применить немного диктатуры.

В завершение вопрос для размышлений. Почему так спешили принять бюджет и предварительно одобрить изменения в Конституцию?", - написала Сыроид.

Фото: facebook.com/oksana.syroyid

Ранее мы сообщали, что главный редактор "Страны" рассказал, для чего хотят ввести военное положение.