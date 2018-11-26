Три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержаны в Черном море. Об этом сообщает ТАСС, цитируя сообщение Центра общественных связей ФСБ.

Там заявили, что украинские корабли "осуществили попытку незаконных действий" в пределах территориального моря России и не реагировали на требования о немедленной остановке.

С целью принудительной остановки военных кораблей, по данным ФСБ, применялось оружие. Трем раненым оказали медицинскую помощь. В спецслужбе РФ говорят, что угрозы жизни пострадавших украинских военных нет.

В ФСБ также сказали, что по факту нарушения госграницы России возбуждено уголовное дело.

В ведомстве сообщили, что Украине известен порядок прохождения через территориальное море России и по Керчь-Еникальскому каналу военных кораблей.

Этот порядок, как утверждает служба, раньше использовался для осуществления мирного прохода. В ФСБ сказали, что "киевскому руководству, принимающему подобные опасные и безответственные решения, следовало бы подумать о последствиях своих действий". Служба пообещала предать гласности доказательства подготовки и проведения Киевом провокации силами ВМФ Украины в черноморской акватории.

В свою очередь, в Пограничном управлении ФСБ по Крыму отметили, что задержанные корабли ВМС Украины доставляются в керченский порт. "Все три судна задержаны, доставляются в порт Керчь", - сказал в видеокомментарии сотрудник погрануправления Антон Лозовой. Он также подтвердил, что троим пострадавшим украинским военнослужащим оказана медпомощь.

Ранее "Страна" сообщала, что Парубий объявил, что в понедельник соберет заседание Рады для введения военного положения, а также о том, что Порошенко поддержал введение военного положения в Украине.