Недалеко от российского посольства в Киеве, где жгли дымовые шашки, горел автомобиль с дипломатическими номерами.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Возгорание произошло в переулке Ярослава Хомова 14-а, примерно в одном километре от посольства России. Огонь потушили прибывшие на место пожарные. Причина возгорания выясняется.

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что 25 ноября, разозленные действиями россиян в Керченском проливе активисты пришли под здание посольства России в Киеве, люди начали забрасывать здание дымовыми шашками. Около 300 человек в ночь на 26 ноября собрались у посольства России в Украине по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

Как сообщала "Страна", на заседании СНБО, на котором приняли проект решения о введение военного положения в Украине после захвата трех кораблей силами ФСБ России, президент и министры озвучили положения особого режима, который предлагают ввести на 60 дней.