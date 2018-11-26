В популярном телешоу "Танцы со звездами" на 1+1 в сезоне 2018 победил украинский комик и шоумен Игорь Ласточкин, который танцевал в паре с Илоной Гвоздевой.

За кубок в финале соревновались три звездных участника - Игорь Ласточкин, Иракли Макацария и Леся Никитюк. В последнем эфире каждая из пар показала три танца, которые они танцевали в прошлых выпусках. После оценок четырех судей и голосования зрителей стало известно, что лучшим танцором в этом сезоне стал Игорь Ласточкин.

Со сцены он поделился, что не раз думал о том, чтобы бросить, но шквал сообщений поддержки удержал его от этого и придал сил.

Его партнер по танцам Илона Гвоздева после того, как узнала о победе сказала: "Если ты меня видишь, папа, я молодец!" Раньше она рассказывала, что именно папа привел ее в детстве на занятия танцами. А несколько лет назад выяснилось, что у него четвертая стадия рака легких.

Мы собрали все танцевальные номера победителей, которые они показали в этом сезоне.

В финале пара станцевала джайв,

фьюжн,

а также квикстеп.

Пара запомнилась фристайлом, где третьим с ними станцевал партнер Илоны по прошлому сезону Юрий Ткач.

Аргентинское танго в полуфинале.

Фокстрот под аккомпанемент Сергея Бабкина.

В их танцевальной подборке был даже танец в стиле Болливуд.

В время эфира обмена партнерами Игорь Ласточкин танцевал с Екатериной Белявской, которая танцевала с Денисом Беринчиком.

А во время танцев с судьями Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева попали в команду Влада Ямы.

Зрителям заполнился стрит фанк в исполнении пары.

Пара не обошла вниманием самбу.

А также ча-чу, во время которой Игорь Ласточкин раскрылся, как бальный танцор.

Во время выпуска, где все пары танцевали с детьми на сцене, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева кружились в вальсе.

Показали они и лирический джаз.

И еще одно танго.

А также пасадобль в духе вестерна.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему из "Танцев со звездами" ушла Анита Луценко.

А также, почему проект покинула Оксана Марченко.