Главный редактор интернет-газеты "Страна" Игорь Гужва считает, что введение военного положения в Украине и возможный перенос выборов президента, которые намечены на март 2019 года, это по своей сути государственный переворот, спланированный Петром Порошенко и его окружением.

Об этом Игорь Гужва написал на своей странице в Facebook. Он напомнил, что военное положение не ввели ни во время иловайского, ни во время дебальцевского котла.

"У Порошенко решили запустить авантюру с переносом выборов через введение военного положения. После спровоцированной ситуации с кораблями в Керченском проливе СНБО выносит на рассмотрение Рады решение о введении ВП на 60 дней. Во время Иловайска не вводили. Во время Дебальцево не вводили. Во время Крыма весной 2014 года не вводили. Когда шла большая война. А инцидент с кораблями - тут же необычайно быстрая реакция. Не исключено, это было заранее спланировано.

Как нам рассказали депутаты из президентского лагеря, главная цель - перенос выборов президента на осень. Плюс - зачистка СМИ, политического поля и приручения крупного бизнеса. Окончательное уничтожение остатков демократии. Уничтожение перспектив смены курса страны. Консервация нынешнего мрака и беспредела на долгие годы.

Проголосует ли Рада? Возьмут ли на себя депутаты ответственность за соучастие по сути в государственном перевороте, который готовит Порошенко под видом военного положения? Это сейчас ключевой вопрос.

Еще раз хочу подчеркнуть. Речь идет не о военном положении. Речь идет о попытке государственного переворота, который планирует Петр Порошенко и его ближайшее окружение с целью сохранить свою власть и избежать неминуемого поражения на выборах".

Фото: facebook.com

Напомним, что Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании, которое пройдет в закрытом режиме.

Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента. В таком случае президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года.