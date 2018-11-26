Сегодня, 25 ноября, в двух киевских аэропортах сложилась патовая ситуация в связи с мощными туманами, о которых предупреждали синоптики и спасатели. Как свидетельствует сайт перемещения самолетов flightradar24.com, самолеты не смогли сесть в аэропорту "Борисполь" и "Жуляны".

Так, рейс из Копенгагена кружит в небе больше часа. В расписании указано время прилета - 00:45. Между тем, по состоянию на 01:30 самолет наматывает круги и успел снизиться до предпосадочной высоты.

Другой рейс, из Анкары в Киев, вероятно, развернули прочь от туманного Киева. Рейс PC1722 летит по направлению к Одессе. Посадка самолета, судя по данным flightradar24.com, задерживается на 2:14.

Фото: flightradar24.com

Как сообщала "Страна", в аэропорту "Жуляны" из-за тумана несколько авиакомпаний отменили вылеты и прилеты.

Ранее "Страна" сообщала, что Харьковский аэропорт отменяет и задерживает рейсы из-за сильного тумана.