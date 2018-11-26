На заседании СНБО, на котором приняли проект решения о введение военного положения в Украине после захвата трех кораблей силами ФСБ России, президент и министры озвучили краткие положения особого режима, который предлагают ввести на 60 дней.

Петр Порошенко призвал депутатов Верховной Рады собраться на внеочередное заседание 26 ноября на обсуждение проекта решения СНБО. Оно пройдет в закрытом режиме. Также президент сказал, что утром 26 ноября будут проведены консультации с представителями НАТО и лидерами государств.

Представители власти заявили, что военное положение, которое предлагают ввести, не нарушит прав и свобод украинцев. Приводим цитаты из заявлений на заседании СНБО, которые раскрывают принципы введения военного положения.

Мобилизация

"Военное положение не означает немедленно мобилизации, но будет проведена работа с резервом первой очереди".

Банки

"Решение о введение военного положения не будет влиять на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в обычном режиме".

Пересечение границы

"Границу будут охранять в усиленном режиме. Что касается пунктов пропуска, то для граждан Украины никаких ограничений не будет, но для некоторых категорий граждан Российской Федерации предлагают ограничить въезд на территорию Украины".

Полиция

"Полиция подготовит план действий для обеспечения порядка на улицах в условиях военного положения".

СМИ

"Ограничений свободы слова не будет, но журналисты должны пользоваться официальными источниками информации и пользоваться официальными комментариями органов власти".

Выборы



Вопрос о выборах президента, которые должны состояться в марте 2019 года, на заседании не упоминали.

Напомним, что спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что созывает внеочередное пленарное заседание парламента на понедельник в 16:00.

Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента. В таком случае президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года.