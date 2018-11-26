Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента.

В таком случае президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года. "В таком случае (выборы) будут вместе. Плюс контроль над контентом СМИ. и тому подобное", - сообщил депутат.

Напомним, президент Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.