Военное положение перенесет выборы президента с весны на осень - нардеп
Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента.
В таком случае президентские выборы могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года. "В таком случае (выборы) будут вместе. Плюс контроль над контентом СМИ. и тому подобное", - сообщил депутат.
Напомним, президент Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.
Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года.
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