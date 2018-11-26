Глава СНБО Александр Турчинов зачитал решение СНБО о введении военного положения в Украине после того, как 25 ноября, российские пограничники захватили три украинских корабля возле Крыма.

СНБО рекомендовал президенту в течение 60 дней ввести военное положение. По словам Турчинова, Россия ведет гибридную войну против Украины в течение пяти лет, но впервые она открыто атаковала украинские Вооруженные силы.

"Мы говорим об опасности не только провокаций в Черном и Азовском море, но и на суше. Мы видим активную подготовку подразделений РФ, которая происходит возле наших северных, восточных и южных границ", - сказал Турчинов.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за атаки украинских катеров у Керченского пролива российскими кораблями.

Как сообщала "Страна", в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.