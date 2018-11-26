Петр Порошенко объявил о введении в стране военного положения. Он подаст этот законопроект в Раду уже завтра. Закрытое заседание парламента по этому вопросу состоится в понедельник, 26 ноября.

Таким образом конфликт в Черном море, который начался сегодня утром, вечером резко обострился.

Три украинских военных корабля - два бронекатера и один буксир - подошли к Керченскому заливу со стороны Крыма, но Россия их не пропустила. Когда они попытались уйти назад, погранслужба ФСБ РФ задержала украинские суда.

По информации украинской стороны, это произошло со стрельбой и ранеными - в ходе абордажа пострадали шесть украинцев. Все детали этого странного инцидента можно прочитать в онлайн-хронике "Страны", а предысторию - в материале "Таран у Крымского моста".

После того, как стало известно об открытии огня, Петр Порошенко созвал экстренное заседание СНБО. И по его итогам объявил о решении ввести военное положение.

"Страна" отвечает на пять главных вопросов об этом шаге президента.

1. Чем Порошенко мотивирует введение военного положения?

По словам президента, открыв огонь против украинского корабля, Россия развязала открытую войну. Что требует реакции украинской власти. Поэтому Порошенко собирается объявить набор резервистов первой волны - то есть солдат, уже имеющих опыт боевых действий.

Такая постановка проблемы ставит сразу второй вопрос - а что, раньше война была не открытой? Ведь именно об этом уже четвертый год говорит и сам Порошенко, и его команда на всех мировых площадках. Почему же военное положение вводится только сейчас?

2. Насколько обоснованно введение ВП?

С одной стороны, инцидент действительно громкий. С другой - бывало и похуже. Мягко говоря.

Военное положение не вводилось ни во время аннексии Крыма, ни в ходе кровопролитных боев за Иловайск или Дебальцево - не говоря уже о десятках военных столкновений поменьше. За ними вообще далеко ходить не надо - украинские солдаты гибнут на Донбассе почти ежедневно и сейчас. И, если верить закону о "реинтеграции Донбасса", то воюет Украина там именно с российской армией.

Однако по поводу Донбасса, где только по официальным оценком погибло десять тысяч украинцев, президент военное положение не вводил за все четыре года конфликта. А здесь почему-то решился. Хотя в инциденте с захватом украинских кораблей, слава Богу, никто не погиб.

Интересен кульбит и с резервистами первой волны - то есть с ветеранами - которых собрался призвать президент. На заседании СНБО он заявил, что массовой мобилизации не будет, а служить пойдут лишь те, кто уже воевал. Вопрос - зачем тогда вводить ВП? Ведь раньше, во время шести волн мобилизации, когда людей забирали в армию прямо с улиц, военное положение было не нужно. Неужели призыв резерва требует режима ВП?

Наблюдатели видят только одну причину такого поведения - близость президентских выборов, на которых у нынешнего гаранта не слишком радужные перспективы.

Первым о таком варианте развития событий заявил народный депутат Игорь Луценко.

"Самое простое объяснение: Петр Алексеевич рассматривает возможность введения военного положения и отмены выборов", - написал нардеп в Facebook.

В пользу этого высказались и несколько других комментаторов, чьи мнения "Страна" собрала накануне. Отметим, что версия отмены выборов возникла едва ли ни в первые минуты, как стало известно о стрельбе на Черном море.

Сама постановка вопроса говорит о том, что события у берегов Крыма были спровоцированы Киевом - это читается между строк поста Луценко и других спикеров. И эта гипотеза имеет под собой ряд таких тезисов:

- такое мероприятие, как поход трех кораблей ВМСУ, из которых два - боевые и оснащены вооружением - через Керченский пролив, контролируемый Россией, не могло пройти без ведома президента.

- сам Порошенко не мог не понимать последствий такого шага. Как минимум - Россия не пропускает вооруженные украинские корабли на Азов. Как максимум - пытается их задержать за нарушение "территориальных вод". Оба случая - гарантированная конфронтация. Отягощенная наличием оружия с обеих сторон.

- следовательно Киев сознательно шел на конфронтацию с Россией. А, значит, и военное положение, которое хочет объявить Порошенко - могло быть запланированным шагом. Прежде всего - для укрепления власти президента, к которому, как главнокомандующему, по сути переходит всё управление страной. А также для отсрочки выборов. Но об этом чуть подробнее ниже. Пока же можно констатировать - предлог для введения военного положения чрезвычайно сомнительный.

3. Одобрит ли Рада военное положение?

Судя по единогласным заявлениям членов СНБО - включая "фронтовика" Арсена Авакова и близкого к этой политсиле Владимира Гройсмана - обе провластные фракции проголосуют "за".

Однако, как отнесутся к ВП другие участники политического процесса, а главное - предстоящих выборов - вопрос непраздный. Для них это означает две проблемы. Первая - вероятный перенос предвыборной кампании. И вторая - уже упомянутое выше укрепление власти президента. Что перед теми же выборами позволит ему собрать дополнительные ресурсы и вообще - выиграть время.

В настоящий момент две фракции - "Народного фронта" и БПП имеют на двоих менее половины голосов. И это в случае, если голосуют все. А такого еще никогда не происходило. Внутри БПП есть довольно большая группа депутатов из "Удара" Кличко, которая иногда демонстрирует особое мнение по некоторым самым принципиальным вопросам.

Кроме того, вряд ли будут в восторге от введения ВП и олигархи, которые контролируют многие фракции и часть депутатов в БПП и НФ. Крупный бизнес опасается зачистки со стороны властей и обладания своей "переговорной позиции" в диалоге с Банковой по разным вопросам.

Негативно о введении ВП высказались и во фракции "Самопомощь". Вице-спикер от этой политической силы Оксана Сыроид заявила, что оно вводится с целью сорвать выборы и ввести "немного диктатуры".

В "Батькивщине" также говорят о предвыборном мотиве как основном и предлагают не вводить военное положение на территории всей страны, а только в отдельных регионах.

Довольно скептически комментируют ситуацию и отдельные депутаты от Радикальной партии.

В тоже время, недостающие голоса могут дать группы мажоритарщиков - "Воля народа" и "Видродження", которые часто голосуют совместно с властью. Но для их депутатов также вопрос - стоит ли давать Порошенко столь большие полномочия, которые он может использовать и против них.

В общем, пока еще трудно четко сказать - хватит ли голосов.

С другой стороны, обращает на себя внимание, что активно за военное положение ратуют представители "Народного фронта", который до сих пор стремился несколько дистанцироваться от спорных инициатив президента и играть в свою игру (как считают некоторые - в пользу Юлии Тимошенко). Чем объясняется такая солидарность НФ с Банковой в вопросе военного положения? Как уже писала "Страна", "Народный фронт" сейчас торгуется с Порошенко насчет назначения своего премьер-министра (на эту должность, по слухам, претендует Арсен Аваков). И получение этого поста вполне может быть платой от Порошенко "Народному фронту" за поддержку.

4. Как военное положение повлияет на выборы?

Президент предложил ввести ВП на 60 дней. Этот срок однозначно "задевает" предвыборный процесс: кампания должна официально стартовать уже в конце декабря.

Другой вопрос - действительно ли выборы будут отложены? Сам Порошенко этот вопрос на заседании СНБО обошел стороной - по крайней мере, в той части, которая транслировалась. Таким образом надо ждать текста указа и законопроекта по военному положению и его утечек от нардепов.

Если же скептики правы, и президент воспользуется ситуацией, чтобы отсрочить выборы, то они могут сдвинуться аж на осень, подарив Порошенко еще более полугода при власти. И главное - выборы эти пройдут не в разгар отопительного сезона с его взлетвшими тарифами.

Как сообщил "Стране" один из депутатов от БПП, в случае введения военного положения на 60 дней, полностью срывается календарный план проведения выборов президента. В таком случае они могут быть перенесены на осень и пройдут одновременно с парламентскими, которые предварительно запланированы на 27 октября 2019 года. "В таком случае (выборы) будут вместе. Плюс контроль над контентом СМИ. И так далее", - сообщил депутат.

Последнее - особенно интересно. Власть неоднократно пыталась протащить через Раду законы об ограничении свобод в интернете и СМИ. Не исключено, что в закон о ведении ВП, который будет рассматриваться завтра, эти нормы таки будут внесены - под предлогом "защиты киберпространства". Тогда за дополнительное время у Банковой может получиться зачистить информационное поле под себя.

Также, возможно, власти вернутся к идее закрытия телеканалов и прочих СМИ через решения СНБО.

Кроме того, ВП - это контроль над улицей. Елена Лукаш напоминает, что в условиях военного положения запрещается не только проведение выборов и референдумы, но и забастовки, массовые собрания и акции.

Также ВП дает очень широкие полномочия властям для контроля над экономической жизнью страны, а значит и над бизнесом. И, в таком случае, олигархи уже не смогут позволить проводить политику и "нашим и вашим" в отношениях и с властью, и с оппозицией, а будут вынуждены занять сторону Банковой.

В том числе, под угрозой будет владение ими крупнейшими телеканалами, на которые власти уже давно положили глаз.

5. Как военное положение поменяет ситуацию в стране

Объясняя детали введени военного положения, президент говорил, что все гражданские свободы будут соблюдены.

По словам гаранта и членов СНБО, будут открыты границы, банковская система останется работать в прежнем режиме. Порошенко заверил, что военное положение "не будет ограничивать гражданских свобод", "не означает немедленно мобилизации" и "не обязывает начинать наступательную войну с Россией", "не будет закрывать границу" и вообще "Украина ни с кем не собирается воевать".

Вместе с тем собираются призвать резервистов первой очереди и повысить боеготовность украинских войск к "отражению агрессии".

Повторимся - пока это слова. Неизвестно, что Банковая и депутаты на самом деле внесут в законопроект о введении ВП.

Отдельный вопрос о том, будет ли работать экономика. По устоявшемуся мнению, на время действия ВП останавливается вся внешняя финансовая помощь. Об этом не раз говорил и сам Петр Порошенко - когда в 2014 году обосновывал, что военное положение в стране вводить нельзя.

Теперь же "зависшим" выглядит декабрьский транш от МВФ, о котором СМИ рассказывали вчера.

Отсутствие же кредита может сильно ударить по гривне и поставить страну на грань дефолта.

Да и в целом, право властей на фактический произвол в отношении бизнеса и имущества граждан (что и подразумевает военное положение) может еще более сузить круг желающих инвестировать в украинскую экономику развивать в нашей стране бизнес.

В целом, введение военного положения грозит законсервировать на долгие годы нынешнюю политическую и социально-экономическую ситуацию в стране.

Отдельный вопрос - как введение военного положения скажется на ходе событий на Донбассе и на отношениях с Россией. Как уже писалось выше, кроме инцидента с захватом военных судов другой эскалации не наблюдается. Также очень сомнительно, что украинская армия нанесет ответный удар по российскому флоту в Крыму, не говоря уже о проведении сухопутной операции на полуострове. Это пока что из области фантастики.

Можно конечно как-то активизировать боевые действия на Донбассе. Но это также малоперспективно в виду паритетности сил на фронте. Да и на заседании СНБО Порошенко отдельно подчеркнул, что введение ВП не означает выход из Минских соглашений, ключевым элементов которых является режим перемирия.

Также не совсем понятная реакция Запада на военное положение. На момент публикации никто из числа наших западных партнеров данную инициативу не комментировал. Касательно же инцидента с украинскими суднами на море идет разноречивая реакция. НАТО поддержало Украину, а ЕС призвал обе стороны (то есть и Киев также) к сдержанности.

Хотя, судя по всему, именно от реакции Запада и будет зависеть - введут ли ВП и если да, то в каком виде.

Подробно о том, что поменяет в жизни украинцев военное положение можно прочитать здесь.