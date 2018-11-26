Президент Петр Порошенко поддержал предложение СНБО о ведении военного положения в Украине сроком на 60 дней. В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада рассмотрит решение на внеочередном заседании.

"Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины", - сказал Порошенко во время заседания СНБО в ночь на понедельник.

"Обращаюсь к Верховной Раде с просьбой собраться на внеочередное заседание. Поверьте, сегодня есть все основания так реагировать. Надеюсь, завтра Верховная Рада примет, не откладывая, ответственное решение. Завтра большинство жду в ВР на принятии решения", - заявил президент.

Напомним, в ходе полуночного заседания секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение сроком на 60 суток.

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