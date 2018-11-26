Порошенко поддержал введение военного положения в Украине. Видео
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает предложение Военного комитета о введении военного положения из-за атаки украинских катеров у Керченского пролива российскими кораблями.
Об этом Порошенко заявил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул, что это решение не означает, что Украина планирует вести наступательные действия.
"Это решение не предусматривает немедленной мобилизации. Проведена будет работа с резервами первой очереди", - добавил Порошенко.
Президент пообещал, что это решение "не будет предусматривать ограничения конституционных прав и свобод граждан".
Ранее "Страна" сообщала, что СНБО соберется в полночь и решит, вводить ли военное положение в Украине, а также о том, что в НАТО отреагировали на ситуацию в Керченском проливе.