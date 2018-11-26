Российские пограничники ранили 6 человек при захвате украинских катеров в Керченском проливе, в плен попали более 20 украинских моряков. Об этом сообщил представитель президента в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

"Не менее шести раненых; более двух десятков военнопленных. Прямой акт агрессии РФ, ожидаем соответствующие решения СНБО. Агрессор только подтвердил захват судов и экипажей. Если это не момент истины для одобрения определенных решений - то есть риск что он никогда уже не наступит", - написал он в Facebook.

Фото: facebook.com/borys.babin

Напомним, российские корабли захватили украинские бронетанкеры у Керченского пролива. ФСБ России подтвердила обстрел и задержание украинских кораблей в Керченском проливе.

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) заявили, что в полночь рассмотрят возможность введения военного положения.