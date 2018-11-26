Предложение о введение военного положения в Украине - это попытка сорвать президентские выборы в Украине. А ситуация с кораблями была прогнозируемая и специально спровоцированная.

Об этом в своем Telegram-канале написал юрист Андрей Портнов.

"Озвученное властью предложение о введении военного положения - дешевая попытка сорвать президентские выборы. Специально спровоцированные и абсолютно прогнозируемые последствия от столкновения с российскими кораблями - комбинация безнадежного кандидата Порошенко для продления своей власти и агония его преступной команды. Ничего из этого не выйдет. Никакое самообострение уже не поможет. После смены режима нужно будет следственным путем определить причины и цели сегодняшних событий в Азовском море" - написал Портнов.

Напомним, что в ВМС Украины заявили о шести раненых моряках после захвата тех украинских кораблей 25 ноября российскими пограничниками.

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