Сегодня, 25 ноября, разозленные действиями россиян в Керченском проливе активисты пришли под здание посольства России в Киеве, люди начали забрасывать здание дымовыми шашками. Видео появилось на YouTube-канале skrypin.ua.

Несмотря на полицейских и силовиков, в толпе проявляют активные действия. В здание успели бросить около 5 дымовых шашек. Все было затянуто едким оранжевым дымом. На данный момент ситуация достаточно напряженная. Силовики взяли в кольцо посольство и начали оттеснять людей, чтобы помешать им подпалить шины.

Около 300 человек находится сейчас у посольства России в Украины по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

Напомним, люди заранее принесли к зданию шины и бумажные кораблики. Возле посольства дежурят сотрудники пожарной службы и полиция.

Как сообщала "Страна", СНБО соберется сегодня в полночь и решит, вводить ли военное положение в Украине.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ.

В настоящий момент известно о захвате кораблей и 6 раненых моряках.

Также "Страна" писала, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой о сигнале для Москвы.