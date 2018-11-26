Нардеп от БПП Мустафа Найем призвал собрать внеочередное заседание Верховной Рады из-за захвата украинских катеров Россией.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Верховная Рада должна собраться на внеочередное заседание, независимо от решения СНБО о введении военного положения. Это важно для общества, для наших военных, для моряков и наших международных партнеров. Было бы очень странно просить поддержки у всего мира и не собраться высшим законодательным органом.

Если же СНБО предложит президенту ввести военное положение (на всей территории страны или в отдельных регионах), то, согласно закону президент обязан издать соответствующий указ и немедленно обратиться к парламенту за его утверждением. Для рассмотрения указа парламент обязан собраться в течение двух суток без дополнительного созыва.

Вся эта история усугубляется тем, что во время военного положения в стране запрещено проведение выборов президента, парламента, а также забастовок, массовых собраний и акций", - написал Найем.

Еще один нардеп от БПП Алексей Гончаренко заявил, что во вторник на внеочередном экстренном заседании ВР будет рассмотрен вопрос о введении военного положения.

Также он напомнил, что после решения СНБОУ о введении военного положения, президент подписывает соответствующий указ. После этого в течении двух суток должен собраться парламент и утвердить введение военного положения. Для этого достаточно 226 голосов.

Нардеп от Народного фронта Антон Геращенко (близкий к Арсену Авакову) заявил, что президент оказался в сложном положении, что дает ему право ввести военное положение, но он бы посоветовал не торопиться.

"После брутального нападения на украинские военные корабли, ранения и захвата в плен наших военных моряков это даёт ему повод издать Указ о введении военного положения. Однако если он это сделает, то его обвинят в том, что он это делает для того, чтоб не проводить выборы Президента назначенные на 31 марта 2019 года.

Запрет на проведение выборов прямо предусмотрен ст. 19 ч. 1 Закона Украины «Про правовой режим военного положения». (См скриншот)

Если он не решится издать указ о военном положение - его обвинят в мягкотелости и не способности защитить Украину.

В первую очередь, я бы посоветовал Президенту не торопится и принимать решение с холодной головой, хорошо продумав его последствия".

Напомним, что в соцсетях не исключают введения военного положения.

Украина инициирует рассмотрение в ООН и ОБСЕ ситуации в Керченском проливе.