Во время переговоров украинских и российских моряков во время захвата кораблей в Керченском проливе, записи которых появились в интернете, несколько раз звучат призывы о помощи на украинском и русском языках от одного мужчины, также можно услышать требование поднять руки вверх и готовности стрелять на поражение – от другого, говорящего на русском.

В частности, на записях слышно, что россияне требуют немедленно застопорить ход, "иначе мы откроем огонь". После этого слышится украинская речь, где мужчина говорит, что он "двигается по Керченской протоке в направлении Черного моря": "Намерений применить оружие нет, агрессии нет. Действую согласно правилам Украины и Российской федерации о российско-украинской границе", - произносит голос и как раз в эти секунды слышен задний фон "Хто не скаче, той москаль" (на записи это слышно на 1:06).

После этого запись возобновляется на звуках представителя украинских ВМС с криками о помощи. Просьбы звучат в сумме приблизительно с десяток раз.

Очередной фрагмент – короткий, на нем лишь слова "[У нас] Лежачие и раненые, мне нужна помощь, мне нужна помощь!" Несколько раз называются координаты корабля, из которого ведутся переговоры.

Следующая часть – голос представителей российского флота с предупреждением о готовности открывать огонь на поражение и требованием "выйти и всем поднять руки вверх".