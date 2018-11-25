В НАТО заявили о поддержке территориальной целостности Украины и призвали стороны к сдержанности и деэскалации ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщила спикер Альянса Оана Лунгеску на своей странице в Twitter.

"НАТО внимательно следит за развитием событий в Азовском море и Керченском проливе. Мы находимся в контакте с украинскими властями. Мы призываем к сдержанности и деэскалации... Мы призываем Россию обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море согласно международному праву", - написала она.

Спикер подчеркнула, что НАТО полностью поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность, включая ее права на судоходство в собственных территориальных водах.

Фото: twitter.com/NATOpress

Как сообщала "Страна", Киев обратился к Вашингтону с просьбой о сигнале для Москвы.

Напомним также, что Украина инициирует рассмотрение в ООН и ОБСЕ ситуации в Керченском проливе.