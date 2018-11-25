Военный кабинет предложил провести заседание СНБО для объявления правового режима военного положения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Военный кабинет констатировал, что нападение российских военных на корабли военно-морских сил является ни чем иным, как актом военной агрессии. Предложено провести заседание Совета национальной безопасности и обороны для объявления правового режима военного положения", - заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

По словам Турчинова, заседание СНБО состоится сегодня в 24:00.

Напомним, украинская сторона известила береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на воскресенье, 25 ноября, однако не получила ответа.

Также "Страна" писала, что Украина собирает спецзаседание совета ОБСЕ из-за захвата украинский катеров в Черном море.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море.