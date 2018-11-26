На Волыни водители авто на еврономерах, которые перекрыли международный пункт пропуска "Ягодин", объявили бессрочную акцию протеста и жгут шины. Об этом сообщает УНИАН.

Владелец авто на еврономерах, активист Николай Собуцкий рассказал, что в акции принимают участие до тысячи человек. Международная трасса перекрыта возле села Старовойтово. Там собрались кроме владельцев авто на иностранной регистрации, еще и местные жители.

Как уверяет Собуцкий, люди недовольны не только принятием Закона о "евробляхах", но и ростом цены на газ и коммунальные услуги. Вместе с тем, как отметил активист, в настоящее время никто конкретно не взял ответственность за организацию этой акции. По его словам, с обеих сторон образовались огромные очереди из автомобилей, с польской стороны они достигают Хелма.

"Общественный порядок обеспечивают два автобуса силовиков во главе с начальником Главного управления нацполиции в Волынской области Петром Шпигом, прибывшим на место происшествия", - добавил Собуцкий.

На пункте пропуска Краковец-Корчева госграницы между Украиной и Польшей также продолжается акция протеста владельцев автомобилей на еврономерах. Участники акции требуют отмены новых правил растаможивания автомобилей на иностранной регистрации, которые вступили в действие в полночь в воскресенье, 25 ноября.

Как сообщала "Страна", пограничники и полиция усилили меры безопасности на западной границе Украины, которую блокируют евробляхеры.

Напомним, в ГФС отчитались, что только в воскресенье не пропустили в Украину две сотни авто на евробляхах.