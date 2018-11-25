В ФСБ России заявили, что все три украинских корабля в Черном море были задержаны, а для их принудительной остановки применялось оружие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В ФСБ заявили, что суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября нарушили границу России в пределах территориального моря.

"На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование", - говорится в заявлении ФСБ.

По информации ФСБ, "с целью принудительной остановки украинских военных кораблей было применено оружие". Все три судна ВМС Украины задержаны, а трем раненым украинским морякам была оказана медицинская помощь.

ФСБ также заявили что возбудили уголовное дело по факту нарушения госграницы тремя судами ВМС Украины.

Напомним, что в ВМС Украины заявили о шести раненых украинских моряках в результате тарана в Черном море.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко 25 ноября собирает военный кабинет по ситуации с захватом кораблей.