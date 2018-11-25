Украина инициирует специальное заседание постоянного совета ОБСЕ в связи с агрессивными действиями России в Азовском и Черном морях и захваченных украинских судов и ранении 6 моряков. Об этом сообщает постоянное представительство Украины при ОБСЕ в Вене в Twitter.

"Россия использовала военную силу против украинских судов вблизи Керченского пролива. Российская агрессия не ослабевает. Украина инициировала специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - говорится в сообщении посольства в Твиттер.

Фото: twitter.com/ukrinosce

Напомним, украинская сторона известила береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на воскресенье, 25 ноября, однако не получила ответа.

Как сообщала "Страна", Генпрокуратура и СБУ также начали расследовать агрессию России после тарана у Крымского моста.

Также "Страна" писала, как Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море.