Сегодня, 25 ноября, под посольством России в Киеве собрались десятки активистов, протестующих против агрессивных действий России в Керченском проливе. Об этом сообщает "Информатор" с места событий.

В настоящий момент ситуация под зданием спокойна. Силовики охраняют посольство от возможных силовых действий активистов. Люди потихоньку сносят к зданию шины, на место приносят также бумажные кораблики.

Возле посольства дежурят сотрудники пожарной службы и полиция.

Онлайн-стрим также ведет "Киев Оперативный".

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ.

В настоящий момент известно о захвате кораблей и 6 раненых моряках.

Также "Страна" писала, что Киев обратился к Вашингтону с просьбой о сигнале для Москвы.