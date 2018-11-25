Сегодня, 25 ноября, командование ВМС Украины сообщило о ранении шестерых украинских моряков при захвате катеров российскими пограничниками. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.

"По оперативной информации захвачен малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" и рейдовый буксир "Яны Капу". Малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" заблокирован и следует в сопровождении оккупантов. 6 украинских военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении по состоянию на 22:20.

Напомним, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

Как сообщала "Страна", в ВМС Украины заявили, что украинские корабли известили Россию о походе через пролив, но не получили ответа.