Из-за событий в Керченском проливе Украина обратилась к официальному Вашингтону с просьбой о поддержке и четком сигнале для Москвы.

"Немедленно обратились к американским партнерам с призывом о решительной поддержке Украины и четком сигнале со стороны США агрессору. Были заверены о пристальном внимании к развитию ситуации и подготовке реакции с целью недопущения дальнейшей эскалации", - написал посол Украины в США Валерий Чалый на своей странице в Facebook.

Посол добавил, что украинская сторона рассчитывает на поддержку США.

"Такие действия в Черном и Азовском морях не только нарушают международно-правовые нормы, но и несут в себе угрозу полномасштабного военного конфликта и безопасности государств Черноморского региона", - подчеркнул он.

Скриншот: Facebook/ Валерій Чалий

Напомним, вечером 25 ноября пограничники и военные ВСУ на крымском перешейке на границе были приведены в "готовность номер 1" в связи с захватом украинских бронекатеров российскими пограничника и ранением двоих украинских моряков.

Тем временем Центр общественных связей ФСБ сообщил, что три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно.