Украина инициирует рассмотрение действий России в Азовском море на заседаниях Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) из-за захвата украинских кораблей и ранении моряков в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента.

"Глава государства поручил МИДу оперативно проинформировать страны "Большой семерки" и членов Совета безопасности ООН о преступных действиях российской стороны в Азово-Керченской акватории и в районе Черного моря, а также инициировать рассмотрение данного вопроса в рамках ООН и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Также говорится, что Украина вместе с группой стран Европейского Союза, США, Канадой и другими партнерами разработала проект резолюции ООН по милитаризации Россией Крыма и Азовского моря, которая будет рассмотрена Генеральной ассамблеей ООН уже в декабре.

"Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива. Осуждаем грубое нарушение Россией норм международного права и Конвенции ООН по морскому праву за попытку присвоить украинскую акваторию и запретить свободное движение украинских и международных судов", - говорится в комментарии.

Администрация подчеркивает, что действия России требуют решительного осуждения и жесткого ответа со стороны международного сообщества, включая санкции. Соответственно, Президент Петр Порошенко с этой целью находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО.

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море.

Напомним, в соцсетях предупреждают, что захват катеров Украины может быть поводом ввести военное положение.