Центр общественных связей ФСБ сообщил, что три судна украинских ВМС, вышедшие из Бердянска в сторону Керченского пролива, возвращаются обратно.

В ведомстве также рассказали о неопровержимых доказательствах подготовки и проведения Киевом провокаций в черноморской акватории. "Эти материалы вскоре будут преданы гласности", — говорится в сообщении ФСБ.

Тем временем свой комментарий дала Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: "Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гопкомпания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии", - написала Захарова.

Скриншот: facebook.com/maria.zakharova

Напомним, сегодня у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ.

По состоянию на 21:20 в результате тарана украинских кораблей российскими пограничниками были ранены двое украинских моряков.

В 22:00 началось заседание Военного кабинета во главе с президентом Петром Порошенко. На нем обсудят события в Керченском проливе.