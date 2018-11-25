Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что генпрокуратура и СБУ начали расследовать агрессию России после тарана у Крымского моста. А также, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны ООС были подняты по тревоге.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Совместно с СБУ зарегистрирован и проводятся неотложные следственные действия по акту ведения агрессивной войны Российской Федерацией (в 437 УК)", - написал Луценко и уточнил, что проведенный пограничным кораблем РФ таран рейдового буксира "Яны Капу" и увлечения катеров ВМС Украины подпадает под признаки акта агрессии в соответствии с Резолюцией Генассамблеи ООН. А именно, что акт агрессии - это, в частности, нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские или воздушные силы другого государства.

Также он указал, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьи 2 Договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства в Керченском проливе и Азовском море, следовательно могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.

Напомним, что ВМС Украины сообщил о шести раненых украинских моряках 25 ноября.

Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море.