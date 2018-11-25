Сегодня, 25 ноября, пограничники и военные ВСУ на крымском перешейке на границе были приведены в "готовность номер 1" в связи с захватом украинских бронекатеров российскими пограничника и ранением двоих украинских моряков.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на источники в береговой охране.

"Боеготовность №1 предполагает объявление боевой тревоги. Но приказа из штаба пока нет. Также приведены в боеготовность все части береговой охраны Украины, а также бригады с базами в Херсонской, Николаевской и Одесской областях", - сообщает военнослужащий.

Напомним, в генпрокуратуре сообщили, что военная прокуратура южных областей и ООС подняты по тревоге. Судя по тому, что пишет пресс-секретарь Юрия Луценко, будут искать доказательства ведения войны России против Украины.

Тем временем в соцсетях предупреждают, что захват катеров Украины может быть поводом ввести военное положение.