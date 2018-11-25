В ВМС Украины сообщили, что по состоянию на 21:20 25 ноября, в результате тарана украинских кораблей российскими пограничниками, были ранены двое украинских моряков.

Об этом сообщается на странице пресс-центра ВМС Украины в Facebook.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также вынужден был остановиться. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряков", - сообщил пресс-центр.

Напомним, что Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море, которые произошли 25 ноября.

В соцсетях считают, что захват украинских кораблей может стать поводом для введения военного положения в Украине.

"Страна" следит за ситуацией онлайн.