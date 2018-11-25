В воскресенье, 25 ноября, в главном матче 16 тура украинской Премьер-лиги "Александрия" из одноименного города обыграла столичное "Динамо" со счетом 2:1.

Стоит отметить инновации в составе киевлян: в центре защиты вышел хавбек Сергей Сидорчук, а в нападении сыграл атакующий хав Вениамин Вербич.

Первый тайм окончился со счетом 1:1. В начале матча забил Цуриков. Вербич ударом голой счет сравнял. Во втором тайме игрок хозяев Андрей Запорожан вывел свою команду вперед ударом с пенальти, который "привез" вратарь киевлян Денис Бойко.

Видео: YouTube/ Футбол 1,2

Таким образом динамовцы впервые в истории проиграли "Александрии". Кроме того, столичная команда потеряла второе место, уступив его сегодняшним победителям. Отметим, что второе место дает право попадания в Лигу чемпионов. Отрыв "Динамо" от лидера чемпионата – "Шахтера" – составил уже 9 очков.

Таблица УПЛ после 16 туров. Изображение: Google

"Александрия" – "Динамо" 2:1

Голы: 1:0 – 3 Цуриков, 1:1 – 33 Вербич, 2:1 – 56, пенальти Запорожан.

"Александрия": Панькив, Цуриков, Бондаренко, Бабогло, Гречишкин, Ковалец (Довгий, 88), Банада, Запорожан, Задерака (Протасов, 57), Ситало, Шастал (Пашаев, 77).

"Динамо": Бойко, Кадар, Сидклей (Русин, 64), Миколенко, Кендзера, Шапаренко, Вербич, Цыганков, Шепелев, Буяльский, Сидорчук.

Предупреждения: Шапаренко (4), Шепелев (21), Задерака (31), Кендзера (38), Сидорчук (54), Бойко (55), Ситало (59), Ковалец (68), Кадар (69), Запорожан (90).

Напомним, что в пятницу "Шахтер" потерял очки на своем поле в поединке с ФК "Львов". Таким образом киевляне потеряли шанс сократить отрыв от лидера чемпионата.