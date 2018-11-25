Сегодня, 25 ноября, в киевском клубе Stereo Plaza выступает популярный хип-хоп исполнитель Элджей. Он приехал в Киев вместе с девушкой, известной блогершей и телеведущей Настей Ивлеевой.

На своей странице в Instagram Ивлеева уже разместила первые впечатления от пребывания в Киеве. "Ну, здравствуй, солнечный", - подписала звезда Инстаграм видео, на котором проезжает Владимирский собор.

Кстати, самыми популярными песнями Элджея стали "Розовое вино", "Рваные джинсы", "Дисконнект" и треки из нового релиза "Sayonara Boy X". Все они известны в основном среди подростков и молодежи.

Она также похвалила украинский борщ: "Ну, что хочется отметить, я ставлю борщу твердую пятерочку с плюсом. В принципе, ничего другого я от Киева не ожидала. В принципе, больше ничего не жду. Спасибо за борщ", - весело прокомментировала Ивлеева.

Как сообщала "Страна", украинская певица Алина Гросу объявила о возвращении в Киев из России.

Ранее российский музыкант и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуроврассказал, почему не едет с концертами в Украину.

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