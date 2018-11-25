Петр Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море, которые произошли 25 ноября. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко на своей странице в Facebook.

"Из-за чрезвычайных событий на Азове президент созвал военный кабинет", - написал он.

Напомним, что 25 ноября у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ.

По данным ВМС Украины после выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение.

Украина обратится в Совбез ООН по поводу инцидента.

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