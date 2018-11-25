Президент Украины Петр Порошенко находится в непосредственном контакте с руководством ЕС и НАТО после сообщения о захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу Администрации президента.

"Рассматриваем последние действия Российской Федерации против кораблей ВМС Украины как акт агрессии, направленный на целенаправленную эскалацию Россией ситуации в акватории Азовского моря и Керченского пролива", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

По данным ВМС Украины, россияне открыли огонь по бронированным артиллерийским катерам "Бердянск" и "Никополь", корабли потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках.

Ранее в ВМС Украины заявили, что украинские корабли известили Россию о походе через пролив, но не получили ответ.