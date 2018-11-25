Пользователи соцсетей обсуждают таран украинских катеров у Крымского моста 25 ноября. Они считают, что конфликт в Черном море может стать поводом для введения военного положения.

"Самое простое объяснение: Петр Алексеевич рассматривает возможность введения военного положения и отмены выборов", - написал в Facebook нардеп Игорь Луценко.

"Последние события с катерами - это как раз повод ввести военное положение", - пишет в Facebook журналист Александр Сибирцев.

"Интересно!

- По сегодняшним событиям вероятно введение чрезвычайного положения или объявления войны

- Странам в состоянии войны и чп не могут быть предоставлены кредиты МВФ

- В первых числах декабря должен прийти транш, под который наспех принимали бюджет и который должен спасти от дефолта в 2019 году.

А теперь интересно, какое будет заявление СНБО? Угадаете?", - написал журналист Василий Апасов.

"Баржа... Сага о том, как отменить выборы, если у Петра ноль, а Путину очень нужен Петя. (с)", - написал политолог Михаил Чаплыга.

Напомним, что "Страна" следит за ситуацией онлайн.

Украина обратилась в Совбез ООН после инцидента.