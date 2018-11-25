Сегодня, 25 ноября, командование ВМС ВСУ подтвердило информацию о захвате украинских боевых катеров Россией в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

По данным ВМС Украины, по состоянию на 20:28, после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск" обстреляли первым. Оружие применяется на поражение.

Как сообщала "Страна", руководство МИД Украины проводит экстренные консультации с ЕС и НАТО по ситуации в Керченском проливе после того, как в СМИ появилась информация про захват трех украинских военных кораблей.

Напомним, что "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.