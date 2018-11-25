В воскресенье, 25 ноября, у берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями флота Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив. После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ. В сети появилось видео тарана украинского катера в районе Крыма в Черном море.

На кадрах сближения пограничных войск ФСБ и украинских катеров не очень понятно, это нынешний абордаж или утренняя погоня. Но судя по освещению - это не вечер. Поэтому с высокой вероятностью это видео утреннего тарана, о котором сообщало украинское морское командование.

На видео присутствует нецензурная лексика.

"Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.

Ранее мы писали, что по данным СМИ, три украинских катера взяты на абордаж.