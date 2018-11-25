Украина планирует обратиться в Совет безопасности Объединенных Наций (ООН) из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко своем микроблоге Twitter.

"По поручению президента немедленно обращаемся в Совет безопасности ООН. Вызывающее поведение агрессора можно остановить только совместными скоординированными усилиями!" - написал он.

Фото: twitter.com/yelchenkoun

Напомним, депутат Европейского парламента Ребекка Хармс заявила о серьезном столкновении между украинским и российским кораблями утром 25 ноября. "Эскалации в Азовском море - это серьезно и требует больше вашего внимания", - прокомментировала немецкий политик.

Ранее "Страна" писала о том, что на самом деле происходит с боевыми кораблями Украины у входа в Керченский пролив.

Как сообщала "Страна", Россия перекрыла Керченский пролив баржей после инцидента с украинскими кораблями.