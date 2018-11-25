У берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

Крымский блогер Борис Рожин сообщил, что все три украинских корабля взяты на абордаж, их команды арестованы, а сами корабли взяты на буксир.

Телеграм-канал "Братья Яковлевы" также пишет, что украинские корабли захвачены россиянами. И публикует виде якобы с этого захвата. Официальных подтверждений пока нет.

По данным ВМС Украины, по состоянию на 20:28, после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-морских сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение".

Напомним, что "Страна" следит за ситуацией в режиме онлайн.