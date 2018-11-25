Сегодня, 25 ноября, в Ровенской области автомобиль упал с моста в водоем, погибли два человека и еще один человек получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Происшествие произошло около 13:00 в Дубровичском районе. Водитель легковушки не справился с управлением. Сейчас полицейские устанавливают их личности. На месте происшествия работают следователи, эксперты и спасатели.

Водителя автомобиля Fiat следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения. "Водитель получил незначительные телесные повреждения. По внешним признакам он находился в состоянии алкогольного опьянения", - отмечают в пресс-службе полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух человек, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"Правоохранители призывают граждан быть максимально осторожными на дорогах из-за резкого ухудшения погодных условий", - подчеркнули в полиции.

В ДТП погибли местные жители 49 и 51 года.

Фото: rv.npu.gov.ua

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