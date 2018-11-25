У берегов Крыма началось обострение конфликта с тремя кораблями ЧФ Украины, которые сегодня собирались перейти в Азовское море через Керченский пролив.

После отказа России их пропустить, корабли отправились назад в Одессу. По пути их обратного следования появились новости о начале захвата судов ВМСУ.

"После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе Военно-Морских Сил ВС Украины. Поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск". Катер потерял ход, есть раненый. Оружие применяется на поражение", - сообщил пресс-центр ВМС Украины.

В России пока не комментируют происходящего. "Страна" следит за событиями в Крыму в режиме онлайн.

21:41 Порошенко созвал военный кабинет из-за событий в Черном море.

21:38 Нардеп Игорь Луценко продолжает критиковать руководство ВМСУ:

"Четыре часа до захвата наших судов:

Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко сообщил, что экипажи украинских кораблей находятся в боевой готовности и готовы к возможной высадке российского десанта.

В чем заключалась готовность?

Почему допустили захват наших боевых катеров, объяснения?"

21:30 Официальное подтверждение захвата кораблей. Говорят о двух раненых и обстреле обоих бронекатеров.

"По оперативной информации малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир "Яны Капу" также принужден к остановке. Корабли захвачены спецназом РФ. Также есть информация о двух раненых украинских военных моряках", - говорится в заявлении ВМС Украины.

21:25 Арсен Аваков написал, что видео тарана украинской баржи судном "Дон" попало в руки МВД "спецсредствами". Отметим, что ранее оно было опубликовано на российском телеканале "Звезда". Так что или министр неудачно пошутил, или его неправильно информировали.

21:20 "То, что сейчас происходит в Азовском мори- это открытая агрессия против Украины. Наши европейские и американские партнеры обязаны немедленно услышать этот сигнал SOS", - написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

21:12 "Последние события с катерами - это как раз повод ввести военное положение", - пишет в Facebook журналист Александр Сибирцев.

21:08 Кадры сближения пограничных войск ФСБ и украинских катеров. Не очень понятно, это нынешний абордаж или утренняя погоня. Но судя по освещению - это не вечер. Поэтому с высокой вероятностью это видео утреннего тарана, о котором сообщало украинское морское командование.

21:06 Россия захватила три корабля ВМС Украины. Об этом сообщает источник InfoResist в Минобороны Украины.

"Два бронекатера и рейдовый буксир захвачены. Россияне взяли их на буксир и начали буксировку", - сообщил источник. Украинские военные закрылись в кораблях

21:03 Крымский блогер Борис Рожин пишет, что все три украинских корабля взяты на абордаж, их команды арестованы, а сами корабли взяты на буксир.

21:00 Телеграм-канал "Братья Яковлевы" пишет, что украинские корабли захвачены россиянами. И публикует виде якобы с этого захвата. Официальных подтверждений пока нет.

20:56 Украинские соцсети уже взорвала новость о возможном обстреле украинского бронекатера.

"Самое простое объяснение: Петр Алексеевич рассматривает возможность введения военного положения и отмены выборов", - написал в Facebook нардеп Игорь Луценко.