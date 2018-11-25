В Украину за 25 ноября, с начала действия закона о "евробляхах", не пустили более 200 автомобилей на еврономерах. Об этом сообщает "112 Украина".

По словам пресс-секретаря Государственной фискальной службы Украины Натальи Непряхиной, большая часть отказов связана с нежелание водителей платить финансовый залог за ввоз машины на территорию Украины.

"Сегодня ночью вступил в силу закон, который изменяет процедуру оформления и ввоза (автомобилей) на таможенную территорию. И проблема возникла именно из-за транзита, именно из-за требования оплатить финансовый залог при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией... Норма прописана таким образом, что когда въезжаешь в режиме транзита необходимо внести финансовы залог. Люди отказываются (платить залог), мы просто не пропускаем эти транспортные средства. По Львовской таможне 138 автомобилей попали под отказ (на въезд в Украину), по Волыни - 104 таких отказа", – рассказала Непряхина.

Напомним, владельцы авто на еврономерах помимо блокировки пункта пропуска "Ягодин" перекрыли движение еще на нескольких КПП.

Ранее "Страна" писала все, что нужно знать автолюбителям про закон о "евробляхах", который сегодня вступил в силу.

Напомним, евробляхеры блокируют западную границу Украины. Как сообщала "Страна", пограничники и полиция усилили меры безопасности на западной границе Украины, которую блокируют евробляхеры.