В Киеве, 25 ноября, на стройке жилкомплекса "Славутич" возле метро "Осокорки" перевернулся строительный кран. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

"В 15.40 в дежурную часть поступила информация, что по улице Заречная на строительной площадке во время проведения работ упал автокран. Информация о гибели людей в результате падения автокрана не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители проводят тщательный осмотр и общаются со свидетелями.

Изначально "Информатор" сообщал о трех погибших. Согласно сообщениям очевидцев, на место происшествия приехала бригада скорой помощи, однако к моменту приезда полицейских, медиков на месте не было.

Также журналисты отмечают, что после того, как кран вернули в исходное положение, неизвестные снимали номера с машины. Работники стройки отказались давать комментарии, а на официальном сайте застройщика есть только один телефон, который связал журналистов с отделом продаж.

После того, как кран подняли, с машины сняли номера Фото: Влад Антонов/kiev.informator.ua

Напомним, со скандальной стройки на Андреевском спуске в Киеве вывозят подъемный кран.

Также "Страна" писала, как в России под тяжестью КамАЗа и крана рухнул мост, есть погибшие.

Как сообщала "Страна", в Мурманске кран рухнул на крейсер "Адмирал Кузнецов", повредив корпус и палубу.