Российские корабли и катера начали преследование группы украинских кораблей и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВСУ в Facebook.

"После начала движения на выход корабельной группы ВМС ВС Украины из Керченского пролива российские корабли и катера начали преследование и в ультимативной форме требуют остановиться под угрозой применения оружия", - говорится в сообщении.

В Командовании ВМС также отметили, что появилась информация о переброске российского спецназа на пограничный корабль ПС ФСБ РФ "Дон" с целью попытки абордажа.

"Несмотря на угрозы и провокации, катера украинских ВМС продолжают выполнение поставленной задачи", - отметили в пресс-центре ВМС.

Ранее "Страна" сообщала, что на украинских боевых катерах в Керченском проливе ждут высадки российского десанта, а также о том, что после тарана буксира в ВМС Украины заявили об агрессии России.