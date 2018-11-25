Во Львове, 25 ноября, гражданин Турции пытался прыгнуть с крыши пятиэтажного дома на площади Рынок в центре города. Об этом сообщает Varta1.

Мужчина угрожал прыгнуть вниз и требовал, чтобы на место происшествия приехали турецкие полицейские. Друзьям турка и правоохранителям удалось уговорить его передумать, слезть и не совершать самоубийство.

На видео слышно, как турок эмоционально настаивает на своем, а его товарищи на турецком просят его слезть со строительных лесов. Очевидцы снимали действия иностранца на камеры мобильных телефонов. Мужчины развернули внизу специальную пленку, которая бы облегчила удар при возможном падении мужчины.

Гражданин Турции пытался прыгнуть с риштовки Фото: Андрей Завадский

Как сообщала "Страна", в Киеве мужчина пытался покончить с собой рядом со школой.

Напомним также, что во Львове патрульные спасли женщину, которая наглоталась таблеток.

Ранее "Страна" писала, как в Харькове студент-иностранец выпрыгнул из окна 12 этажа.