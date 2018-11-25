Украинская сторона известила береговые посты и порты в Керченском проливе о намерении пройти группой судов по Керчь-Еникальскому каналу в ночь на воскресенье, 25 ноября, однако не получила ответа.

Об этом говорится в заявлении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В 03.58 25.11.2018 малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил ВС Украины "Бердянск" с целью соблюдения международных норм безопасности судоходства связался с береговым постом ПС ФСБ РФ, морскими портами Керчь и Кавказ и сообщил о намерении прохода по Керченскому проливу. Информация была получена, но ответ не предоставлен", - говорится в сообщении ВМС ВСУ в Facebook.

"В 04.07 25.11.2018 зафиксированы переговоры диспетчера порта Керчь "Берег-23" с мпк ЧФ РФ "Суздалец" об обнаружении кораблей Военно-морских сил ВС Украины. В то же время, на вызовы кораблей украинских ВМС диспетчеры портов Керчь и Кавказ не отвечали", - добавили в пресс-службе украинских ВМС.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, как Россия перекрыла Керченский пролив украинским катерам.

Также напомним, что на украинских боевых катерах в Керченском проливе ждут высадки российского десанта.

Как сообщала "Страна", боевым кораблям Украины приказано отступить от Керчи к Одессе, но их преследует российский флот.