В Киеве и области этой ночью и в понедельник, 26 ноября, ожидается туман. Видимость на дорогах составит около 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По прогнозу Укргидрометцентра, погода продержится сутки. К тому же, помимо тумана на дорогах прогнозируют гололедицу. Столичные власти призвали киевлян воздержаться от поездок на собственных авто.

Советы водителям:

во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их одновременно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.

Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах

если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;

будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;

обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.

"Киевавтодор" призывает водителей воздержаться от поездок на собственных авто по столице, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Как сообщала "Страна", в Житомире гололед вызвал настоящий коллапс на дорогах: весь транспорт остановился из-за непогоды.

Напомним также, что синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.