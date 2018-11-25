Мощный туман и гололед. Спасатели предупредили водителей и пешеходов о смертельной опасности на дорогах Киева и области
В Киеве и области этой ночью и в понедельник, 26 ноября, ожидается туман. Видимость на дорогах составит около 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
По прогнозу Укргидрометцентра, погода продержится сутки. К тому же, помимо тумана на дорогах прогнозируют гололедицу. Столичные власти призвали киевлян воздержаться от поездок на собственных авто.
Советы водителям:
- во время управления автомобилем в тумане снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их одновременно с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга.
- Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах
- если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу;
- будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- когда перебегают дорогу перед автомобилем учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз;
- обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.
"Киевавтодор" призывает водителей воздержаться от поездок на собственных авто по столице, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Как сообщала "Страна", в Житомире гололед вызвал настоящий коллапс на дорогах: весь транспорт остановился из-за непогоды.
Напомним также, что синоптик показала карту циклона, который принесет в Украину мокрый снег и гололедицу.