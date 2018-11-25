Из-за бунта "евробляхеров" на западной границе некоторые пункты пропуска работают с усиленными мерами безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По словам пограничников, некоторые очереди на границе связаны с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение на дорогах, ведущих к пунктам пропуска.

"В настоящее время затруднено движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини" и "Краковец". В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции", – говорится в сообщении.

Пограничники усилили меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе - созданы ситуативные группы, дополнительные силы готовы к действиям, происходит постоянный обмен информацией с Нацполицией и другими взаимодействующими органами.

Госпогранслужба призвала всех путешествующих учитывать эту информацию при выборе маршрута путешествий и для выбора оптимального маршрута движения.

Как сообщала "Страна", в ряде пунктов пропуска на западной границе Украины проходят акции владельцев автомобилей на еврономерах, связанные со вступлением в силу новыми правилами растаможки таких авто. Люди перекрывают такие пропускные пункты, как "Рава-Русская", "Краковец", "Устилуг", а также "Ягодин". По состоянию на 13:20 был перекрыт пункт пропуска "Березный" (Закарпатье), а в 14:00 появилась информация о перекрытия ПП "Шегини".

Напомним, 25 ноября в силу вступили законы о растаможке автомобилей на еврономерах и усиление контроля над их перемещением и использованием.